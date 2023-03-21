Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Нам известно, что оккупанты забрали Вакуленко 24 марта 2022 года, после того, как раньше приходили с обыском и изымали у него книги. Я видела его комнату после обыска, где все было перевернуто вверх дном. За день до своего похищению Владимир Вакуленко понимал, что они снова придут и заберут его уже окончательно, поэтому 23 марта прошлого года он спрятал свой дневник в саду под вишней. Этот дневник я отыскала уже 24 сентября 2022 после того, как ВСУ освободили Изюмщину от российских захватчиков", - рассказала писательница.

Виктория Амелина добавила, что именно отец Владимира Вакуленко рассказал, где писатель спрятал свой дневник.

"На первом этаже Харьковского литературного музея уже экспонируется дневник Вакуленко, который сегодня является единственным доступным публичным экспонатом этого музея, потому что все остальные эвакуированы. Дневник будет экспонироваться три дня, 21-23 марта. Владимир Вакуленко в своем дневнике вспоминал День поэзии, который отмечают во всем мире 21 марта. Это для него было важно, потому что он не только писал детские книги, но и взрослую поэзию, именно в День поэзии он сделал последнюю запись в своем дневнике и написал эти слова: "Журавлі курличуть у День поезії: Все буде Україна! Я вірю у перемогу". Это писал Владимир в марте 2022 года, поэтому верим в победу и сейчас в 2023 году", - сказала Амелина.