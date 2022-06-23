В Харькове предлагают переименовать русский драмтеатр им. Пушкина
Члены постоянной комиссии по науке, образованию и духовности Харьковского областного совета поддержали просьбу администрации театра о его переименовании
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу Харьковского областного совета.
Харьковский академический русский драматический театр им. А. С. Пушкина собираются переименовать в Харьковский академический драматический театр. Предложение об этом будет вынесено на рассмотрение депутатов.
"В связи с агрессией России против Украины, учитывая политику Министерства культуры и информационной политики Украины по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации современной Украины, направленной на замену советского и российского наследия на украинское, очищение общественного пространства от пропагандистских нарративов, возникла необходимость переименования Харьковского академического российского драматического театра имени Пушкина в Харьковский академический драматический театр", - сообщает облсовет.
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