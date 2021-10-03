В Харькове пожар в столярном цехе перекинулся на автостоянку. Машины сгорели

Пордробици приводит Еспресо.TV .

"К месту происшествия отправились 8 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах и 2 отделения специальной техники. Разведкой пожара было установлено, что деревообрабатывающий цех горит на площади около 500 кв Также открытое пламя перекинулось на рядом расположенные 4 автомобиля", - рассказывают спасатели .

В 7:46 пожар был локализован. Сейчас продолжается ликвидация.





Всего на месте происшествия было сосредоточено 10 пожарных автомобилей и 45 пожарных.

Причина пожара устанавливается.



Пострадавших нет.



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