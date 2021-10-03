В Харькове пожар в столярном цехе перекинулся на автостоянку. Машины сгорели
В воскресенье, 3 октября 2021 года, в 6:13 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в здании частного столярного цеха по адресу: Харьков, улица Большая Панасовская, 106
Пордробици приводит Еспресо.TV .
"К месту происшествия отправились 8 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах и 2 отделения специальной техники. Разведкой пожара было установлено, что деревообрабатывающий цех горит на площади около 500 кв Также открытое пламя перекинулось на рядом расположенные 4 автомобиля", - рассказывают спасатели .
В 7:46 пожар был локализован. Сейчас продолжается ликвидация.
Всего на месте происшествия было сосредоточено 10 пожарных автомобилей и 45 пожарных.
Причина пожара устанавливается.
Пострадавших нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.72
-
EUR
Покупка 30.61Продажа 31.03
- Актуальное
- Важное