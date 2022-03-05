В Харькове после бомбежки военного городка погибли 4 нацгвардейца
В Харькове россияне бомбили военный городок, есть жертвы
Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии в Facebook.
"Вражеский самолет сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок ночью 5 марта. Погибли четверо военнослужащих. Есть раненые. Бойцы бригады расчищают завалы", - говорится в сообщении.
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