В Харькове после бомбежки военного городка погибли 4 нацгвардейца

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии в Facebook.



"Вражеский самолет сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок ночью 5 марта. Погибли четверо военнослужащих. Есть раненые. Бойцы бригады расчищают завалы", - говорится в сообщении.



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