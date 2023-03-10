Об этом информирует глава Харьковского ОВА Олег Синегубов .

"Сейчас со светом уже более 90% потребителей Харьковской области", - пишет глава региона.

Сообщается, что электроэнергия отсутствует у жителей населенных пунктов Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской общин.

В городе Харьков питается критическая инфраструктура и часть потребителей, однако без света остаются 470 тыс. жителей, также 50 тыс. человек в области.

"Восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы заживить всех потребителей как можно быстрее", - подчеркивает Синегубов.

В течение суток 9 марта рашисты массированно обстреливали из ствольной артиллерии, реактивных систем, минометов и другого вооружения пограничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Под огнем были Волчанск, Казачья Лопань, Двухлетняя, Стрелеча, Западное, Лиман и другие.

В результате повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.