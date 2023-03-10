В Харькове после атаки РФ 9 марта без света остаются 470 тыс. потребителей, в области – 50 тысяч
В Харьковской области продолжается возобновление электроснабжения после массированного ракетного удара 9 марта. Без света остаются не менее 520 тысяч потребителей
Об этом информирует глава Харьковского ОВА Олег Синегубов .
"Сейчас со светом уже более 90% потребителей Харьковской области", - пишет глава региона.
Сообщается, что электроэнергия отсутствует у жителей населенных пунктов Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской общин.
В городе Харьков питается критическая инфраструктура и часть потребителей, однако без света остаются 470 тыс. жителей, также 50 тыс. человек в области.
"Восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы заживить всех потребителей как можно быстрее", - подчеркивает Синегубов.
В течение суток 9 марта рашисты массированно обстреливали из ствольной артиллерии, реактивных систем, минометов и другого вооружения пограничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Под огнем были Волчанск, Казачья Лопань, Двухлетняя, Стрелеча, Западное, Лиман и другие.
В результате повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.
- Ночью на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. В результате атаки пострадали объекты критической инфраструктуры в разных областях, есть погибшие и раненые мирные жители.
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