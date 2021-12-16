В Харькове полиция уничтожила наркотики на 5 млн грн
В Харькове правоохранители в рамках расследований уголовных производств изъяли и уничтожили наркотические средства, стоимость которых на черном рынке достигает 5 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По словам помощника начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслава Маркова, всего полицейские уничтожили 400 кг наркотических веществ и прекурсоров. Их утилизировали в соответствии со 180 судебными решениями.
При ликвидации запрещенных веществ присутствовала комиссия, в состав которой вошли сотрудники следственных и оперативных подразделений, инспекторы-криминалисты. Также были представители общественной организации и СМИ.
"Мы максимально открыты, нам нечего скрывать. Это не просто акт публичного уничтожения наркотиков, это лучший пример неотвратимости закона для лиц, ставших на преступный путь и торгующих смертью", - сказал Марков.
Процедура утилизации была оформлена официальными актами и подтверждена подписями всех членов комиссии.
- Напомним, 14 декабря 2021 года работники Государственного бюро расследований задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, который сбывал задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора.
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