В Харькове полиция уничтожила наркотики на 5 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



По словам помощника начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслава Маркова, всего полицейские уничтожили 400 кг наркотических веществ и прекурсоров. Их утилизировали в соответствии со 180 судебными решениями.







При ликвидации запрещенных веществ присутствовала комиссия, в состав которой вошли сотрудники следственных и оперативных подразделений, инспекторы-криминалисты. Также были представители общественной организации и СМИ.







"Мы максимально открыты, нам нечего скрывать. Это не просто акт публичного уничтожения наркотиков, это лучший пример неотвратимости закона для лиц, ставших на преступный путь и торгующих смертью", - сказал Марков.



Процедура утилизации была оформлена официальными актами и подтверждена подписями всех членов комиссии.

Напомним, 14 декабря 2021 года работники Государственного бюро расследований задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, который сбывал задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора.