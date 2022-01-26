В Харькове полицейская на BMV устроила тройное ДТП, есть пострадавшие
В Харькове сотрудница полиции устроила тройную аварию, в результате которой водители трех автомобилей получили ушибы
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Инцидент произошел на улице Клочковской. По информации полиции, 35-летняя водитель BMW на скользкой дороге не справилась с управлением. Она выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Transporter и ВАЗ-21104.
Участники аварии получили легкие телесные повреждения.
"За рулем BMW находилась полицейская, она была трезвая, находилась вне службы и управляла частным автомобилем. Для выяснения всех обстоятельств происшествия Харьковским райуправлением полиции №3 назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Киеве в результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали с травмой головы.
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