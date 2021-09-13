В Харькове планируют производить COVID-вакцины
В Харькове АО "Лекхим" планирует начать производство вакцины против коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Фармацевтическое предприятие "Лекхим" планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах, в том числе и от COVID-19.
Производство вакцин планируют начать в 2022 году.
Предприятие намерено вложить в производство примерно €25-30 млн.
Следовательно, в городе будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech. Ведь в этом году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.
- Напомним, испанская компания Hipra планирует начать в октябре производство собственной вакцины от коронавируса.
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