В Харькове планируют построить первую в Украине подземную школу, - мэр

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Харьков будет продолжать инвестировать в образование. Мы ни на гривню не сократим расходы на образовательное направление как в этом году, так и в следующем году, несмотря на нехватку бюджетных средств и довольно трудную задачу сбалансировать местный бюджет с учетом существующего дефицита", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что именно в Харькове планируется построить первую в Украине подземную школу. По его словам, такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам детей даже во время ракетных угроз.