В Харькове планируют построить первую в Украине подземную школу, - мэр
В Харькове хотят построить первую в Украине подземную школу, которая будет отвечать современным нормативным требованиям к защитным сооружениям
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Харьков будет продолжать инвестировать в образование. Мы ни на гривню не сократим расходы на образовательное направление как в этом году, так и в следующем году, несмотря на нехватку бюджетных средств и довольно трудную задачу сбалансировать местный бюджет с учетом существующего дефицита", - говорится в сообщении.
Он также добавил, что именно в Харькове планируется построить первую в Украине подземную школу. По его словам, такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам детей даже во время ракетных угроз.
- Новый учебный год начался для харьковских учащихся в метрополитене. Около 400 детей посетили символическую праздничную линейку ко Дню знаний.
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