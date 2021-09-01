В Харькове планируют открыть представительство МИД Украины

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Мы открываем представительство, чтобы услуги для наших граждан стали более доступными и качественными. Отныне жителям северо-восточных регионов нашего государства не нужно будет ехать в Киев или Одессу, чтобы легализовать документ или получить апостиль", - сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Кроме того, представительство в Харькове будет заниматься поддержкой местного бизнеса, в частности помогать с выходом на внешние рынки, а также привлекать в регион иностранные инвестиции.

"Представительство МИД будет координировать международную помощь населению в районах, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - добавил министр.