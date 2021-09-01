В Харькове планируют открыть представительство МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины откроет свое представительство в Харькове
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Мы открываем представительство, чтобы услуги для наших граждан стали более доступными и качественными. Отныне жителям северо-восточных регионов нашего государства не нужно будет ехать в Киев или Одессу, чтобы легализовать документ или получить апостиль", - сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
Кроме того, представительство в Харькове будет заниматься поддержкой местного бизнеса, в частности помогать с выходом на внешние рынки, а также привлекать в регион иностранные инвестиции.
"Представительство МИД будет координировать международную помощь населению в районах, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - добавил министр.
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