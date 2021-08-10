В Харькове открыли три новых пункта массовой вакцинации

Об этом сообщает сервис Helsi.me.

"В Харькове прибавилось еще 3 пункта массовой вакцинации - в общем уже открыта онлайн-запись в 10 пунктов", - говорится в сообщении.

Новые пункты вакцинации размещены по следующим адресам:

ул. 12 апреля, 8; ул. Богдана Хмельницкого, 10-А; ул. Доватора Генерала, 7.

Ранее открыты пункты работают в обычном режиме по адресам:

ул. Сумская, 56;

ул. Полтавский шлях, 56;

ул. Шатилова дача, 4;

ул. Тринклера, 6;

ул. Кооперативная, 28-А;

ул. Павлова Академика, 44Б;

ул. Пушкинская, 2.

Для харьковчан доступны вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Moderna.

Данные о записи, дату, время и номер бригады можно посмотреть после записи в приложении Helsi.

Напомним, Министерство охраны здоровья (МОЗ) позволило вакцинировать вместе с рабочими коллективами и родственников сотрудников.

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