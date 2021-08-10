В Харькове открыли три новых пункта массовой вакцинации
Еще три пункта массовой вакцинации от коронавируса открыли в Харькове
Об этом сообщает сервис Helsi.me.
"В Харькове прибавилось еще 3 пункта массовой вакцинации - в общем уже открыта онлайн-запись в 10 пунктов", - говорится в сообщении.
Новые пункты вакцинации размещены по следующим адресам:
- ул. 12 апреля, 8;
- ул. Богдана Хмельницкого, 10-А;
- ул. Доватора Генерала, 7.
Ранее открыты пункты работают в обычном режиме по адресам:
- ул. Сумская, 56;
- ул. Полтавский шлях, 56;
- ул. Шатилова дача, 4;
- ул. Тринклера, 6;
- ул. Кооперативная, 28-А;
- ул. Павлова Академика, 44Б;
- ул. Пушкинская, 2.
Для харьковчан доступны вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Moderna.
Данные о записи, дату, время и номер бригады можно посмотреть после записи в приложении Helsi.
- Напомним, Министерство охраны здоровья (МОЗ) позволило вакцинировать вместе с рабочими коллективами и родственников сотрудников.
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