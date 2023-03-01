В Харькове открыли почетное консульство Румынии
1 марта в Харькове открыли почетное консульство Румынии. Представителем назначен Николай Удянский
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
"До начала февральского вторжения Харьковщина имела продуктивные торгово-экономические отношения с Румынией. К сожалению, война внесла свои коррективы. Но открытие почетного консульства – важное событие для города и региона. Плодотворное сотрудничество позволит развивать Харьковщину и приближать нашу победу над оккупантами", - сказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
Почетным консулом Румынии в Харькове стал Николай Удянский. Амбассадор сразу анонсировал передачу на нужды области авто экстренной помощи и генераторов.
"Я горжусь тем, что буду занимать эту должность. Наша цель - не только выполнять должностные обязанности, но и всесторонне помогать Харьковщине. Вскоре область получит около 100 генераторов и 20 карет скорой помощи", - подчеркнул Удянский.
Это уже 19 почетное консульство в городе Харьков.
Справка. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2021 году предприниматели Харьковщины экспортировали в Румынию продукции почти на 35,5 миллиона долларов. А импортные поставки в том же году составили 14,5 миллиона долларов.
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