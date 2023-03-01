Об этом сообщает Харьковская ОВА.

"До начала февральского вторжения Харьковщина имела продуктивные торгово-экономические отношения с Румынией. К сожалению, война внесла свои коррективы. Но открытие почетного консульства – важное событие для города и региона. Плодотворное сотрудничество позволит развивать Харьковщину и приближать нашу победу над оккупантами", - сказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Почетным консулом Румынии в Харькове стал Николай Удянский. Амбассадор сразу анонсировал передачу на нужды области авто экстренной помощи и генераторов.

"Я горжусь тем, что буду занимать эту должность. Наша цель - не только выполнять должностные обязанности, но и всесторонне помогать Харьковщине. Вскоре область получит около 100 генераторов и 20 карет скорой помощи", - подчеркнул Удянский.

Это уже 19 почетное консульство в городе Харьков.

Справка. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2021 году предприниматели Харьковщины экспортировали в Румынию продукции почти на 35,5 миллиона долларов. А импортные поставки в том же году составили 14,5 миллиона долларов.