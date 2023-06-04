В Харькове открыли памятник детям, погибшим из-за вооруженной агрессии РФ
В Международный день невинных детей – жертв агрессии, который отмечают 4 июня, в Харькове установили памятник маленьким украинцам, погибшим из-за вооруженной агрессии РФ
Об этом сообщила Елена Зеленская.
Памятник создал скульптор Михаил Ятченко, на нем изображены мальчик и девочка, взлетающие над взрывом на крыльях.
"Трудно открывать памятники погибшим. Особенно если эти погибшие – дети. Ведь дети должны жить. Как должны жить маленькие жители разбитых российскими ракетами домов по всей стране. Должны были жить все пассажиры автомобилей с надписью "Дети", расстрелянные оккупантами", - пишет первая леди.
Фото: Елена Зеленская
Она отметила, что Украина присоединилась к этому празднику в 2021 году, а уже в 2022 году появились первые жертвы среди детей из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Зеленская отметила, что на сегодняшний день от российской агрессии погибли уже 485 маленьких украинцев.
"В XXI веке в Европе мы вынуждены говорить о защите наших детей от физического уничтожения. Но мир должен осознать, если не осознал до сих пор: угроза нашим детям – это угроза детям вообще. У детства нет границ", - добавила первая леди.
- Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения официально известно о 485 погибших детях, однако на самом деле это число может быть больше.
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