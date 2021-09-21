В Харькове открыли мемориальную доску в честь трех Героев Небесной сотни и жертв теракта в 2015 году

Об этом сообщила пресс-служба ОГА .



На доске - имена трех харьковчан - Героев Небесной сотни: Владислава Зубенко, Евгения Котляра и Юрия Паращук и имена погибших в теракте во время марша Единства 22 февраля 2015 года Данила Дидіка, Николая Мельничука, Вадима Рыбальченко и Игоря Толмачева.

На открытии предстоятель ПЦУ Епифаний освятил мемориальную доску.

В ОГА отметили, что одним из инициаторов размещения памятной доски на фасаде храма стал Украинский институт национальной памяти.

"Это очень знаково, ведь именно сюда мы приходим раз в месяц, каждый четверг, помолиться за погибших героев, павших на фронте российско-украинской войны. Теперь мы можем вспомнить погибших Героев Небесной Сотни - такой мемориал является чрезвычайно важным для того, чтобы мы помнили тех, кто отдал свою жизнь за независимость Украины", - сказала начальник северо-восточного отдела Института Мария Тахтаулова.