В Харькове открыли мемориальную доску в честь трех Героев Небесной сотни и жертв теракта в 2015 году
В Харькове, на фасаде храма Иоанна Богослова установили мемориальную доску в честь трех Героев Небесной сотни и погибших в результате теракта у Дворца спорта в 2015 году
Об этом сообщила пресс-служба ОГА .
На доске - имена трех харьковчан - Героев Небесной сотни: Владислава Зубенко, Евгения Котляра и Юрия Паращук и имена погибших в теракте во время марша Единства 22 февраля 2015 года Данила Дидіка, Николая Мельничука, Вадима Рыбальченко и Игоря Толмачева.
На открытии предстоятель ПЦУ Епифаний освятил мемориальную доску.
В ОГА отметили, что одним из инициаторов размещения памятной доски на фасаде храма стал Украинский институт национальной памяти.
"Это очень знаково, ведь именно сюда мы приходим раз в месяц, каждый четверг, помолиться за погибших героев, павших на фронте российско-украинской войны. Теперь мы можем вспомнить погибших Героев Небесной Сотни - такой мемориал является чрезвычайно важным для того, чтобы мы помнили тех, кто отдал свою жизнь за независимость Украины", - сказала начальник северо-восточного отдела Института Мария Тахтаулова.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.82
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.47
- Актуальное
- Важное