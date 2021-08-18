В Харькове открыли еще один центр массовой вакцинации
Центр массовой вакцинации от коронавируса открыли в Харьковском университете имени Каразина
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОГА.
"На сегодняшний день в Харьковской области работают уже 25 центров массовой вакцинации. Кроме того, вакцинироваться можно в пунктах прививки по месту жительства - их в области 154. Мы в полной мере обеспечены вакцинами против COVID-19. Призываю харьковчан и жителей области обязательно получить прививки", - заявил заместитель главы ОГА Михаил Черняк.
По его данным, в регионе сделано 476 512 прививок. Первую дозу получил 310 591 человек, завершили вакцинацию - 165921.
Центр вакцинации расположен в северном корпусе университета (площадь Свободы, 6).
Часы работы: с 9:30 до 17:00, дни: понедельник - суббота.
Вакцинировать планируют препаратами Comirnaty / Pfizer и Coronavac.
- Напомним, за последние сутки прививки от COVID-19 сделали 120 тыс. украинцев. С начала прививочной кампании в феврале первую дозу получило почти 4,9 млн человек, а обе - почти 2,9 млн человек.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что темпы вакцинации в Украине ускорились до 1 млн прививок в неделю .
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