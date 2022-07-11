В Харькове от утренних обстрелов пострадали более 30 человек, среди них 2 детей

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Все пострадавшие находятся в больницах. Состояние обоих детей средней тяжести. Пострадавшие преимущественно имеют осколковые ранения. Погибли 3 человека.

"Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров", - добавляет Олег Синегубов.

Напомним, утром 11 июля в Харькове раздались взрывы. В частности, российская ракета частично разрушила шестиэтажку.

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