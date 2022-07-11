В Харькове от утренних обстрелов пострадали более 30 человек, среди них 2 детей
Из-за утренних обстрелов в Харькове пострадал 31 человек, среди них двое детей 4 и 16 лет
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Все пострадавшие находятся в больницах. Состояние обоих детей средней тяжести. Пострадавшие преимущественно имеют осколковые ранения. Погибли 3 человека.
"Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров", - добавляет Олег Синегубов.
- Напомним, утром 11 июля в Харькове раздались взрывы. В частности, российская ракета частично разрушила шестиэтажку.
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