В Харькове от российских обстрелов пострадал Успенский собор, там укрывались люди
Успенский собор в городе Харькове, древнейший православный храм города, пострадал от обстрелов российских оккупационных войск. Жертв среди людей, скрывавшихся в нем к моменту обстрела, нет
Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
"При обстреле в храме укрывались люди. Никто не пострадал. В соборе выбиты окна и витражи, повреждена церковная утварь", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что в среду, 2 марта, в 23:59 началась атака российских войск на город Изюм, в Харьковской области, есть значительные разрушения, погибли восемь мирных жителей, в том числе двое детей.
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