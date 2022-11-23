В Харькове остановился весь электротранспорт и метро, людей эвакуируют из подземки
В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в telegram.
По его словам, производится эвакуация пассажиров из метрополитена, а на маршруты электротранспорта выходят автобусы.
"В связи с отключением света в Харькове остановлен весь электротранспорт. Мы эвакуируем людей из метрополитена. На маршруты электрического наземного транспорта выведены дополнительные автобусы", - написал Терехов.
- 23 ноября после очередного удара по объектам энергетики по всей Украине город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии .
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