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В Харькове остановился весь электротранспорт и метро, людей эвакуируют из подземки

23 ноября, 2022 среда
15:36
война с Россией

В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в telegram.

По его словам, производится эвакуация пассажиров из метрополитена, а на маршруты электротранспорта выходят автобусы.

"В связи с отключением света в Харькове остановлен весь электротранспорт. Мы эвакуируем людей из метрополитена. На маршруты электрического наземного транспорта выведены дополнительные автобусы", - написал Терехов.

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Харьков
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