В Харькове ощутимо обострение, количество обстрелов значительно возросло, страдают жилые районы и центр города, – боец ТрО

Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.



Дебелий добавил: "В Харькове есть жертвы, раненые дети. Так же вокруг области продолжаются бои, это и вокруг Харькова, также Изюмское направление. Враг накапливает силы и льет по всему вооружению, которое есть".

Также боец подчеркнул, что в течение следующих дней харьковчан просят не выходить из домов: “Настаиваю, чтобы люди не выходили на улицу в последующие дни, нужно сидеть в укрытиях".

На Изюмском направлении враг применил снаряды с химическим веществом.