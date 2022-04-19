В Харькове ощутимо обострение, количество обстрелов значительно возросло, страдают жилые районы и центр города, – боец ТрО
Валентин Дебелый заметил, что снова страдают гражданские люди, российские оккупанты стреляют не военной инфраструктурой, а по гражданским объектам
Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.
Дебелий добавил: "В Харькове есть жертвы, раненые дети. Так же вокруг области продолжаются бои, это и вокруг Харькова, также Изюмское направление. Враг накапливает силы и льет по всему вооружению, которое есть".
Также боец подчеркнул, что в течение следующих дней харьковчан просят не выходить из домов: “Настаиваю, чтобы люди не выходили на улицу в последующие дни, нужно сидеть в укрытиях".
- На Изюмском направлении враг применил снаряды с химическим веществом.
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