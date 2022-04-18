Об этом сообщает CNN.

Генеральный директор этой кухни Нейт Мук сообщил, что в результате взрыва пострадали четыре сотрудника.

Он добавил, что они чувствуют себя хорошо, а команда ресторана перебазировала продукты питания и неповрежденное оборудование в другое место.



Мук опубликовал в Twitter фото трех сотрудников ресторана, которые, по его словам, восстанавливались после ракетного обстрела.

"Я хочу познакомить вас с тремя отважными сотрудниками ресторана @WCKitchen Yaposhka! Юля, Лиза и Юля в хорошем настроении и восстанавливаются в больнице после ракетного обстрела", – написал он.

CNN уточнил для своих читателей, что северо-восточный город Харьков, второй по величине в Украине, подвергается регулярным мощным бомбардировкам с тех пор, как Россия начала свое вторжение.

Основанная Андресом в 2010 году организация WCK, главная работа которой - обеспечение питанием в зонах стихийных бедствий и боевых действий, поставляет еду украинцам с начала конфликта, имея подразделения в почти 30 городах по всей стране.



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