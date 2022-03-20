В Харькове оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей из артиллерии, - ГСЧС

Об этом заявили в ГСЧС .



"За сутки с 19 по 20 марта оперативная обстановка существенных изменений не претерпела, враг продолжал коварно обстреливать мирное население Харькова из артиллерийских систем", - говорится в сообщении.



В течение нескольких дней продолжаются поисковые работы и разборки завалов в Киевском районе Харькова. Подобные работы завершили на 18 объектах. В результате попадания российских снарядов в жилые многоэтажки произошло несколько крупных пожаров, в основном в Киевском, Московском и Индустриальном районах Харькова.



В общей сложности за сутки 19 марта спасатели совершили более 20 выездов для ликвидации пожаров и разборки завалов разрушенных зданий, а также 27 выездов на ликвидацию взрывоопасных предметов.

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