В Харькове оккупанты обстреляли жилой массив прямо во время эвакуации. ВИДЕО

Видео с места событий обнародовал Telegram-канал "Суспильне Харьков".

По предварительной информации, бомбардировка произошла в районе станции метро "Армейская". В этот момент из разрушенного дома как раз происходила эвакуация местных жителей.

Сообщается, что россияне сбросили по меньшей мере два снаряда.

О пострадавших пока неизвестно.

Напомним, что только за минувшие сутки харьковские спасатели 34 раза выезжали на ликвидацию пожаров и завалов, есть погибшие.