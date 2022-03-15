В Харькове оккупанты обстреляли жилой массив прямо во время эвакуации. ВИДЕО
В Харькове российские оккупанты начали обстрел района города прямо во время эвакуации мирных жителей
Видео с места событий обнародовал Telegram-канал "Суспильне Харьков".
По предварительной информации, бомбардировка произошла в районе станции метро "Армейская". В этот момент из разрушенного дома как раз происходила эвакуация местных жителей.
Сообщается, что россияне сбросили по меньшей мере два снаряда.
О пострадавших пока неизвестно.
- Напомним, что только за минувшие сутки харьковские спасатели 34 раза выезжали на ликвидацию пожаров и завалов, есть погибшие.
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