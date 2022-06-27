Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его данным, в результате вражеских обстрелов районов Харькова погибли 5 человек. Еще 22 местных жителя получили ранения. Из них пятеро – дети.



"Все они - мирные жители Харькова, которые шли по улицам, гуляли на детских площадках… Искренние соболезнования родным", - комментирует глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.



Отмечается, что состояние раненых харьковчан тяжелой и средней степени тяжести. Они получили взрывные травмы, а также осколочные ранения.



В настоящее время харьковские врачи работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь.

Ранее глава Харьковской ОГА сообщал о гибели четырех человек и о 19 раненых.

"Оккупанты попадали по дворам, улицам - исключительно гражданская инфраструктура, где только мирные жители. Враг сознательно терроризирует гражданское население. Призываю всех быть максимально осторожными. Без необходимости не выходить на улицы. В случае сигнала тревогу - сразу идти к укрытию!" – подчеркнул Синегубов.

Ранее областной Центр экстренной медицинской помощи сообщал о трех пострадавших в результате обстрелов Северной Салтовки.

Напомним, 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области.

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