В Харькове оккупанты обстреляли район ХТЗ, погибли 8 человек, еще 42 человека ранены, - директор департамента ОГА
15 апреля в Харькове россияне обстреляли жилой район ХТЗ
Об этом сообщил директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов в комментарии Общественному.
В результате обстрела жилого района погибли 8 человек, ранены 42 человека. Среди раненых – 9 детей и 33 взрослых.
По данным главы ОВА Олега Синегубова, среди погибших есть 7-месячный ребенок.
Мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона заявил, что повреждена городская стоматологическая поликлиника. Там не было пациентов.
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