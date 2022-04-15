В Харькове оккупанты обстреляли район ХТЗ, погибли 8 человек, еще 42 человека ранены, - директор департамента ОГА

Об этом сообщил директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов в комментарии Общественному.



В результате обстрела жилого района погибли 8 человек, ранены 42 человека. Среди раненых – 9 детей и 33 взрослых.



По данным главы ОВА Олега Синегубова, среди погибших есть 7-месячный ребенок.



Мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона заявил, что повреждена городская стоматологическая поликлиника. Там не было пациентов.

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