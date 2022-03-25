В Харькове оккупанты обстреляли поликлинику, погибли 4 человека
Армия РФ в Харькове обстреляла поликлинику в Основянском районе, где расположен центр выдачи гуманитарной помощи
Об этом сообщила областная полиция в Facebook.
"В результате утреннего обстрела гражданской инфраструктуры из реактивных систем залпового огня пострадали 7 гражданских лиц, из которых 4 умерли", - говорится в сообщении.
Там добавили, что ни один военный объект рядом не находится.
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