В Харькове оккупанты обстреляли поликлинику, погибли 4 человека

Об этом сообщила областная полиция в Facebook.



"В результате утреннего обстрела гражданской инфраструктуры из реактивных систем залпового огня пострадали 7 гражданских лиц, из которых 4 умерли", - говорится в сообщении.



Там добавили, что ни один военный объект рядом не находится.

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