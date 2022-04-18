В Харькове оккупанты обстреляли Храм Преображения Господня

Об этом сообщает Харьковская епархия УПЦ Московского патриархата в Фейсбуке.



По предварительным данным, в ночь с 17 на 18 апреля россияне обстреляли храм Преображения Господня в городе Харьков.



Сообщается, что у сооружения в результате обстрелов выбиты все окна и двери. Кроме того, повреждено здание воскресной школы.

По предварительной информации, среди прихожан и местных жителей, скрывающихся в храме, никто не пострадал.

Напомним, что 4 апреля россияне обстреляли храм в Луганской области и ранили двух священников.