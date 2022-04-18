В Харькове оккупанты обстреляли Храм Преображения Господня
В Харькове в ночь на 18 апреля российские оккупанты обстреляли Храм Преображения Господня
Об этом сообщает Харьковская епархия УПЦ Московского патриархата в Фейсбуке.
По предварительным данным, в ночь с 17 на 18 апреля россияне обстреляли храм Преображения Господня в городе Харьков.
Сообщается, что у сооружения в результате обстрелов выбиты все окна и двери. Кроме того, повреждено здание воскресной школы.
По предварительной информации, среди прихожан и местных жителей, скрывающихся в храме, никто не пострадал.
- Напомним, что 4 апреля россияне обстреляли храм в Луганской области и ранили двух священников.
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