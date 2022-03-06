В Харькове оккупанты из "градов" обстреляли ядерный объект

Об этом сообщает Управление СБУ в Харьковской области.

"Сегодня российским агрессором произведены обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град" по территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт (ННЦ ХФТИ)"", - говорится в сообщении.

В настоящее время в институте находится опытная ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Разрушение установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе.

Следователи СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры открыли уголовное производство по статье экоцид.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по Виннице 8 ракет и полностью разрушила аэропорт.

6 марта силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации.