В Харькове оккупанты из "градов" обстреляли ядерный объект
В Харькове войска РФ обстреляли Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". В институте находится ядерная установка
Об этом сообщает Управление СБУ в Харьковской области.
"Сегодня российским агрессором произведены обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град" по территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт (ННЦ ХФТИ)"", - говорится в сообщении.
В настоящее время в институте находится опытная ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Разрушение установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе.
Следователи СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры открыли уголовное производство по статье экоцид.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по Виннице 8 ракет и полностью разрушила аэропорт.
- 6 марта силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации.
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