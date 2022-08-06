В Харькове очередной обстрел со стороны России
Россияне обстреляли Харьков, попали в Слободской район
Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.
"Звуки взрывов слышал весь Харьков. Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там. Пока информации о пострадавших нет. Надеюсь, что так и будет", - говорится в сообщении.
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