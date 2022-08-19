Об этом информирует в телеграмме мэр Харькова Игорь Терехов.

"Сегодня в Харькове – День траура. Думаю, было бы правильным сегодня вспомнить всех, чья жизнь унесла война, всех, кто погиб в стенах своего дома, на улицах родного города, на поле боя", - написал Терехов.

Мэр Харькова отметил, что 17 августа и утро 18 августа стали одними из самых трудных для города с начала полномасштабной войны: "Погибли люди, многие ранены, в том числе дети".

"Заплатив страшную цену, мы станем сильнее, а вражеские ракеты станут кучей ржавчины, которая разъест своих создателей", - добавил городской голова.

15 августа кафиры обстреляли жилой квартал Салтовского района Харькова из реактивных систем залпового огня "Град". Областная прокуратура сообщила о гибели 75-летней женщины в результате обстрела и ранения еще шести человек. Вечером 15 августа россияне обстреляли Харьков из артиллерии.

16 августа российские оккупанты снова нанесли удары по Харькову.

Утром 17 августа рашисты из Белгорода выпустили в сторону Харькова не менее 5 ракет. Одна из них попала в Слободской район города. Вечером 17 августа российский агрессор ударил по жилому дому в Салтовском районе Харькова.

По состоянию на 17:28 18 августа стало известно, что число погибших в результате обстрелов Харькова возросло до 17 человек, в том числе 13-летний подросток. Также 42 мирных жителя ранены.

Утром 19 августа российские захватчики обстреляли три района Харькова. Известно, что на объекте инфраструктуры произошло возгорание, есть попадание в дом, там пострадал один человек.

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