В Харькове объявили 19 августа днем траура по погибшим в результате ракетных ударов
Сегодня, 19 августа в Харькове объявили день траура по погибшим, в результате войны, горожанам
Об этом информирует в телеграмме мэр Харькова Игорь Терехов.
"Сегодня в Харькове – День траура. Думаю, было бы правильным сегодня вспомнить всех, чья жизнь унесла война, всех, кто погиб в стенах своего дома, на улицах родного города, на поле боя", - написал Терехов.
Мэр Харькова отметил, что 17 августа и утро 18 августа стали одними из самых трудных для города с начала полномасштабной войны: "Погибли люди, многие ранены, в том числе дети".
"Заплатив страшную цену, мы станем сильнее, а вражеские ракеты станут кучей ржавчины, которая разъест своих создателей", - добавил городской голова.
- 15 августа кафиры обстреляли жилой квартал Салтовского района Харькова из реактивных систем залпового огня "Град". Областная прокуратура сообщила о гибели 75-летней женщины в результате обстрела и ранения еще шести человек. Вечером 15 августа россияне обстреляли Харьков из артиллерии.
- 16 августа российские оккупанты снова нанесли удары по Харькову.
- Утром 17 августа рашисты из Белгорода выпустили в сторону Харькова не менее 5 ракет. Одна из них попала в Слободской район города. Вечером 17 августа российский агрессор ударил по жилому дому в Салтовском районе Харькова.
- По состоянию на 17:28 18 августа стало известно, что число погибших в результате обстрелов Харькова возросло до 17 человек, в том числе 13-летний подросток. Также 42 мирных жителя ранены.
- Утром 19 августа российские захватчики обстреляли три района Харькова. Известно, что на объекте инфраструктуры произошло возгорание, есть попадание в дом, там пострадал один человек.
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