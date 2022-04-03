В Харькове обстреляли жилые дома, погибли семь человек
В результате обстрела Слободского района Харькова 3 апреля, по предварительной информации, погибли 7 человек, 34 человека ранены
Об этом сообщила областная прокуратура в Telegram.
"3 апреля 2022 года около 18 часов российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе г. Харьков. В результате повреждено около десяти домов и троллейбусное депо. По предварительной информации погибли 7 человек. 34 человека получили ранения, среди них трое детей", - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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