В Харькове обстреляли троллейбусную остановку - один гражданский погиб, трое ранены

Об этом сообщает Общественное.



Обстрел произошел 13 марта в Индустриальном районе Харькова вблизи троллейбусной остановки по улице Шарикова.

По словам директора Центра экстренной медпомощи Харькова Виктора Забашты, один человек погиб. Троих раненых доставили в больницу.

Все пострадавшие – гражданские.

Напомним, в Харьковской области оккупанты обстреляли психоневрологический интернат .

В Харьковской области россияне убили уже более 200 гражданских, из которых 11 детей, - начальник Следственного управления Нацполиции области.