В Харькове обстреляли троллейбусную остановку - один гражданский погиб, трое ранены
В Харькове российские оккупанты обстреляли троллейбусную остановку - один гражданский погиб, трое ранены
Об этом сообщает Общественное.
Обстрел произошел 13 марта в Индустриальном районе Харькова вблизи троллейбусной остановки по улице Шарикова.
По словам директора Центра экстренной медпомощи Харькова Виктора Забашты, один человек погиб. Троих раненых доставили в больницу.
Все пострадавшие – гражданские.
- Напомним, в Харьковской области оккупанты обстреляли психоневрологический интернат .
- В Харьковской области россияне убили уже более 200 гражданских, из которых 11 детей, - начальник Следственного управления Нацполиции области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное