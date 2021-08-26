В Харькове обнаружили случай тропической малярии, женщина была в Нигерии
В Харькове у женщины диагностировали тропическую малярию
Об этом сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины
16 августа женщина вернулась из Нигерии. Там малярией не болела, но обращала внимания на укусы комаров.
При проведении эпидрасследования установлено, что 20 августа у больной появились признаки заболевания: слабость, головная боль, повышение температуры до 38,5.
24 августа ее забрала скорая в больницу, где при обследовании были обнаружены возбудители тропической малярии.
Малярия - инфекционная болезнь, которая наиболее распространена в странах с тропическим климатом и протекает с общим недомоганием, приступами озноба, повышением температуры тела, нарушениями функций различных органов и систем организма.
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