В Харькове ночью звучала воздушная тревога и слышны взрывы
В Харькове ночью 13 августа были слышны взрывы и объявлена воздушная тревога
Об этом сообщает Общественное .
На этот момент представители городской администрации никак не комментировали событие. До окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться в укрытиях.
Телеграмм-каналы отмечают, что обстрел Харькова велся из российского Белгорода.
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