Об этом сообщает Общественное .

На этот момент представители городской администрации никак не комментировали событие. До окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться в укрытиях.

Телеграмм-каналы отмечают, что обстрел Харькова велся из российского Белгорода.

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