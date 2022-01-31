В Харькове никто не проверяет строительство: новый департамент мэрии не смог получить полномочия ГАСК

Об этом сообщило интернет-издание РБК-Украина, ссылаясь на письмо госпредприятия "Дия" Министерства цифровой трансформации Украины от 17 января 2022 года.

Минцифры предоставляет органам местного самоуправления официальный доступ к соответствующему государственному строительному реестру (Единая государственная электронная система в сфере строительства). ГП "Дия" дало письменный отказ Департаменту по инспекционной работе исполкома Харьковского горсовета в доступе у указанному реестру.







Органы местного самоуправления получают полномочия в сфере архитектурно-строительного контроля от центрального органа исполнительной власти посредством выполнения определенных действий, создания общей комиссии, подачи соответствующих документов, прохождения необходимой аккредитации.

До 1 января 2022 года в структуре Харьковского горсовета работал Департамент территориального контроля, в состав которого входила городская инспекция ГАСК. В 2016 году ей были предоставлены соответствующие полномочия на территории Харькова. На этом основании в Харьковском горсовете работала система архстройконтроля, выдавались документы на право проведения строительных работ, принимались объекты строительства в эксплуатацию и проводились проверки законности строительства и соблюдения строительных норм.

С 1 января 2022 года указанный Департамент территориального контроля был ликвидирован как юридическое лицо, все сотрудники уволены, а полномочия полностью прекратились. Вместо этого департамента Харьковский горсовет с 1 января создал новый Департамент по инспекционной работе, которому и хотели передать полномочия в сфере ГАСК.

Новый Департамент инспекционной работы под руководством заместителя мэра Сергея Кузьмина не смог пройти соответствующую аккредитацию и получить полномочия от центральных органов исполнительной власти в сфере архстройконтроля. Таким образом, с нового года в Харькове отсутствует орган с соответствующими полномочиями и компетенцией.

Такая ситуация подрывает доверие к Харьковскому горсовету и парализует нормальную работу строительной сферы, сферы услуг для населения и может привести к обоснованным материальным судебным претензиям к горсовету со стороны экономически пострадавших лиц. Так как сложившаяся ситуация уже привела к коллапсу в сфере обработки и выдачи разрешительной документации.

В данный момент в городских ЦНАП скопились тысячи заявок и пакетов документов, которые никто не принимает, не проверяет и не принимает по ним законных решений. В городе не проводятся проверки соблюдения строительных норм и правил на строящихся объектах, и никто не может реагировать на жалобы харьковчан.