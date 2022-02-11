В Харькове неизвестные повредили краской памятник УПА: полиция устанавливает личности злоумышленников

Об этом сообщает пресс- служба Нацполиции.

"Сообщение о происшествии поступило 11 февраля в 11:06 в Харьковское районное управление полиции №1 от 45-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Проверка продолжается.



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