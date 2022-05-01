В Харькове не работают промышленные предприятия, рынки и сфера обслуживания, - городской голова

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"Не работают наши промышленные предприятия. Несколько крупнейших рынков Харькова уничтожены, сфера обслуживания почти не работает, строительный бизнес остановился. Город замер", - сообщил городской голова.



Игорь Терехов рассказал о планах восстановления Харькова после войны.



"После нашей победы промышленность, IT-индустрия и строительство станут локомотивами экономического возрождения города. Каждому в Харькове найдется работа. Мы вместе со всеми харьковчанами, любящими свой город, свою страну, по крохам восстановим все, что было уничтожено",- сказал он.



Мэр также добавил, что во вторник на Плехановской, 73 возобновит работу отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Несмотря на то, что это районный отдел, он будет обслуживать всех жителей всех районов. Будет работать он во вторник и пятницу с 10 до 14 часов.

Российские оккупанты за минувшие сутки, 30 апреля, трижды обстреляли Харьков. Враг наносил удары из артиллерии и реактивных систем залпового огня.