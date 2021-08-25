В Харькове нашли тело утонувшего 12-летнего ребенка
В Харькове водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям достали из озера у бульвара Ивана Каркача тело утонувшего 12-летнего мальчика
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Как отмечается, информация о том, что в озере утонул ребенок, поступила 24 августа в 19:27.
"На поиски ребенка отправился дежурный караул 8-й спасательной части ГСЧС. Но поиски не дали никакого результата. Поэтому на следующий день к месту происшествия были направленна водолазная группа Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины", - говорится в сообщении.
Водолазы выполнили поисковые работы, во время которых на дне пруда нашли тело ребенка и подняли его на берег.
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