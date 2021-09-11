В Харькове началась избирательная кампания
Сегодня, 11 сентября 2021 года, началась избирательная кампания по внеочередным выборам харьковского городского головы
До 13 сентября нам нужно открыть счет - для внесения залога кандидатами. Сумма возвращается только победителю, передает Еспресо.TV со ссылкой на харьковский портал Главное.ua .
21 сентября - 30 сентября - процесс выдвижения и регистрации кандидатов. Только после этого они могут начинать законную агитацию.
До 8 октября включительно ТИК обнародовала информацию о регистрации кандидатов.
Отказаться от участия в выборах кандидаты могут до 11 октября.
До 13 октября включительно ТИК утвердить текст избирательного бюллетеня и установить степень его защиты.
Не позднее 21 октября избиратели получат приглашения на выборы.
29 и 30 октября будет запрещено распространять результаты опроса общественного мнения, связанного с выборами.
30 октября объявляется "день тишины", когда запрещена любая агитация.
Само же голосование состоится 31 октября с 8:00 до 20:00. Его итоги должны установить до 12 ноября.
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