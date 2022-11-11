В Харькове на взрывном предмете взорвались двое подростков
11 ноября в Харькове на неизвестном взрывном предмете возле домов подорвались двое подростков - в возрасте 15 и 12 лет
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Сегодня в Салтовском районе Харькова на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое детей", – пишет Синегубов.
Сообщается, что двое мальчишек пятнадцати и двенадцати лет вблизи дома в кустах нашли неизвестный сдетонировавший предмет.
"В результате взрыва дети получили осколочные ранения и были госпитализированы", - рассказал глава ОВА.
Подросткам оказывают всю необходимую помощь.
Мирных жителей призывают помнить о минной опасности на всей территории Харьковщины: "Ни в коем случае нельзя трогать неизвестные предметы. В случае обнаружения таких предметов необходимо сразу вызвать на место соответствующие службы по номерам 112, 101 или 102".
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