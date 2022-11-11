В Харькове на взрывном предмете взорвались двое подростков

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Сегодня в Салтовском районе Харькова на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое детей", – пишет Синегубов.

Сообщается, что двое мальчишек пятнадцати и двенадцати лет вблизи дома в кустах нашли неизвестный сдетонировавший предмет.

"В результате взрыва дети получили осколочные ранения и были госпитализированы", - рассказал глава ОВА.

Подросткам оказывают всю необходимую помощь.

Мирных жителей призывают помнить о минной опасности на всей территории Харьковщины: "Ни в коем случае нельзя трогать неизвестные предметы. В случае обнаружения таких предметов необходимо сразу вызвать на место соответствующие службы по номерам 112, 101 или 102".

26 октября машина ГСЧС подорвалась на противотанковой мини Харьковской области. 27 октября сообщалось, что пятеро пиротехников в крайне тяжелом состоянии находятся в больнице.

7 ноября в Харьковской области подорвались на взрывоопасных предметах сапер и местный житель, они в тяжелом состоянии.

На освобожденных территориях Бериславского района Херсонской области запретили посещать лесополосы, лесонасаждения и сельскохозяйственные угодья.

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