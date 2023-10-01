В Харькове мужчины в военной форме напали на блокпост, - полиция

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"29 сентября около 15:00 к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали четыре внедорожника. Из них вышли мужчины в военной форме, угрожали огнестрельным оружием всему сводному отряду, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вооруженные мужчины требовали прекратить проверки и досмотры их транспортных средств во время проезда через блокпосты. После короткого спора они уехали с места инцидента.

По данным полиции, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, задокументировавшая преступление.

По данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.