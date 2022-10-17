В Харькове метрополитен прекратил работу по техническим причинам
В Харькове все линии метрополитена остановились из-за технических неполадок, предположительно из-за снижения напряжения
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.
"Уважаемые пассажиры! По техническим причинам приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!" – говорится в сообщении.
Добавим, что, по информации Общественного, в разных районах Харькова и области есть перебои со светом.
"Харьковчане сообщают о снижении напряжения или отсутствии электроснабжения", - пишут в Общественном.
- Напомним, 14 октября, оккупанты ударили четырьмя ракетами по Харькову.
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