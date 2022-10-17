В Харькове метрополитен прекратил работу по техническим причинам

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

"Уважаемые пассажиры! По техническим причинам приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!" – говорится в сообщении.

Добавим, что, по информации Общественного, в разных районах Харькова и области есть перебои со светом.

"Харьковчане сообщают о снижении напряжения или отсутствии электроснабжения", - пишут в Общественном.

Напомним, 14 октября, оккупанты ударили четырьмя ракетами по Харькову.

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