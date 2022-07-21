В Харькове медики реанимировали мужчину после клинической смерти в результате российского обстрела
Врачи Харьковского областного центра реанимировали 49-летнего мужчину после клинической смерти. Пациент травмировался в результате обстрелов оккупантов
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.
"Медики Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи успешно реанимировали 49-летнего мужчину после клинической смерти. Мужчина в результате обстрелов российских оккупантов получил взрывную травму, сложные осколочные ранения. Благодаря профессиональным действиям медиков непосредственно на месте происшествия пострадавшему удалось спасти", - говорится в сообщении.
Добавляют, что пациента госпитализировали, его состояние стабилизировалось.
- Российские войска 21 июля обстреляли из "ураганов" самый большой район Харькова.
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