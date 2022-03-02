В Харькове крылатая ракета попала в здание горсовета

Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха.



"Только что, Харьков, прямое попадание крылатой ракетой в здание горсовета", - написал он в Facebook.

После удара в центре Харькова – выбиты окна, двери горсовета и других зданий вокруг, сообщает Общественное Харьков.Также харьковчане сообщают о серии взрывов после пролета самолета над городом.