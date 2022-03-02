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В Харькове крылатая ракета попала в здание горсовета
Выпущенная российскими оккупантами крылатая ракета попала в здание городского совета
Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха.
"Только что, Харьков, прямое попадание крылатой ракетой в здание горсовета", - написал он в Facebook.
После удара в центре Харькова – выбиты окна, двери горсовета и других зданий вокруг, сообщает Общественное Харьков.
Также харьковчане сообщают о серии взрывов после пролета самолета над городом.
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