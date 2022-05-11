В Харькове крупнейший район переименовали из Московского в Салтовский и изменили связанные с РФ названия трех улиц

Об этом в эфире телемарафона единых новостей сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Сегодня состоялась сессия горсовета, мы проводили ее впервые в режиме онлайн. Сегодня мы переименовали Московский район. Это самый большой район Харькова, население которого составляет более 300 тыс. человек. Сегодня он переименован в Салтовский район. Мы переименовали столичный проспект. Это один из самых больших проспектов Харькова, это такая транспортная артерия. Мы переименовали его в Героев Харькова. Кроме того, переименовали еще две улицы. Одна – это Белгородское шоссе, ставшее Харьковским шоссе. Спуск Белгородский стал улицей Героев-спасателей", – рассказал Терехов.

При этом мэр добавил, что горсовету еще есть над чем работать по изменениям топонимики Харькова.

Ранее, 17 апреля, в Харькове демонтировали бюст советского маршала Георгия Жукова.

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