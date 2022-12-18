В Харькове из-за взрыва газовых баллонов пострадал двухлетний мальчик
В субботу, 17 декабря, в Харькове взорвались газовые баллоны: в результате пострадал двухлетний мальчик
Об этом 18 декабря 2022 проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"В 12:50 по проспекту Тракторостроителей, 94-в г. Харькова в квартире на 10-м этаже 16-этажного жилого дома произошел взрыв двух газовых баллонов по 200 г без последующего возгорания", - говорится в тексте.
Отмечается, что из-за взрыва пострадал мальчик 2020 года рождения: ребенок получил ожоги первой степени правого предплечья. Его доставили в ожоговый центр.
Мальчик самостоятельно включил духовой шкаф, где находились баллоны – это и стало причиной взрыва.
- Напомним, 25 ноября в двух общинах Киевской области шесть человек отравились угарным газом: умер 61-летний мужчина, ухудшилось состояние двоих детей. Это произошло из-за пренебрежения инструкциями по использованию генераторов.
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