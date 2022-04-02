В Харькове из-за обстрелов оккупантов произошли масштабные пожары, – ГСЧС
В Харькове в результате атак российских оккупантов и обстрелов 1 апреля произошли крупные пожары в Киевском и Московском районах города
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Всего за сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 75 оперативных выезда, из которых 67 – для ликвидации.
"Наибольший пожар, вызванный обстрелами, произошел утром в Киевском районе города Харькова. Горели складские и административные здания на площади около 800 кв.м", – говорится в сообщении.
Чтобы погасить пламя, пожарным понадобилось шесть часов.
Также масштабный пожар произошел ночью в Московском районе города Харькова. Горели складские и ангарные помещения и 15 гаражей гаражного кооператива. Общая площадь пожара составила около 2000 кв. Спасатели ликвидировали пожар в течение 7 часов.
Добавляют, что за прошедшие сутки пиротехнические подразделения обезвредили 150 артиллерийских боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
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