В Харькове из-за обстрелов оккупантов произошли масштабные пожары, – ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Всего за сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 75 оперативных выезда, из которых 67 – для ликвидации.

"Наибольший пожар, вызванный обстрелами, произошел утром в Киевском районе города Харькова. Горели складские и административные здания на площади около 800 кв.м", – говорится в сообщении.

Чтобы погасить пламя, пожарным понадобилось шесть часов.



Также масштабный пожар произошел ночью в Московском районе города Харькова. Горели складские и ангарные помещения и 15 гаражей гаражного кооператива. Общая площадь пожара составила около 2000 кв. Спасатели ликвидировали пожар в течение 7 часов.

Добавляют, что за прошедшие сутки пиротехнические подразделения обезвредили 150 артиллерийских боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

В Харьковской области украинские десантники сбили с ПТРК "Корсар" российские вертолеты Ми-8, что стало первым случаем уничтожения воздушной цели с помощью ПТРК.