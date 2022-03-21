В Харькове из-за обстрелов оккупантов погиб 96-летний бывший узник Бухенвальда
В Харькове в результате бомбежек россиян погиб Борис Романченко – один из узников немецких концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау
Об этом сообщила администрация мемориального комплекса "Бухенвальд" со ссылкой на его внучку.
"Как мы узнали от его близких, наш друг Борис Романченко, переживший нацистские лагеря Buchenwald, Peenemünde, Dora и BergenBelsen, был убит в прошлую пятницу в результате взрыва бомбы в своем доме в Харькове. Мы глубоко встревожены", - говорится в сообщении.
По словам внучки, он жил в многоэтажном здании, которое поразил снаряд.
"Борис Романченко интенсивно работал над памятью о нацистских преступлениях и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора. В 2012 году Борис Романченко зачитал клятву Бухенвальда "Создание нового мира, где царят мир и свобода" во время празднования годовщины освобождения , – пишет администрация мемориального комплекса "Бухенвальд".
- Напомним, в Харькове российские оккупанты разрушили обстрелами почти 1 тыс. домов, - Терехов
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.98
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.33
- Актуальное
- Важное