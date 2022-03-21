В Харькове из-за обстрелов оккупантов погиб 96-летний бывший узник Бухенвальда

Об этом сообщила администрация мемориального комплекса "Бухенвальд" со ссылкой на его внучку.

"Как мы узнали от его близких, наш друг Борис Романченко, переживший нацистские лагеря Buchenwald, Peenemünde, Dora и BergenBelsen, был убит в прошлую пятницу в результате взрыва бомбы в своем доме в Харькове. Мы глубоко встревожены", - говорится в сообщении.

По словам внучки, он жил в многоэтажном здании, которое поразил снаряд.

"Борис Романченко интенсивно работал над памятью о нацистских преступлениях и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора. В 2012 году Борис Романченко зачитал клятву Бухенвальда "Создание нового мира, где царят мир и свобода" во время празднования годовщины освобождения , – пишет администрация мемориального комплекса "Бухенвальд".

Напомним, в Харькове российские оккупанты разрушили обстрелами почти 1 тыс. домов, - Терехов

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb