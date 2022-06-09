В Харькове исчез телевизионный сигнал

Об этом пишет Суспільне Харків.

"Харьковчане сообщают об исчезновении телевизионного сигнала после обстрела города российскими войсками вечером 8 июня", - говорится в сообщении.

Информацию подтвердил член правления Национальной Общественной Телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин.

"В Харькове временно нет эфирного телевизионного вещания. Украинское радио продолжает говорить на частотах 106,1 и 91,6 МГц", – написал он в facebook.

Вечером 8 июня в Харькове раздался громкий взрыв. Об этом Эспрессо.TV сообщили местные жители.

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