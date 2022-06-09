В Харькове исчез телевизионный сигнал
После обстрела города в Харькове пропал телевизионный сигнал
Об этом пишет Суспільне Харків.
"Харьковчане сообщают об исчезновении телевизионного сигнала после обстрела города российскими войсками вечером 8 июня", - говорится в сообщении.
Информацию подтвердил член правления Национальной Общественной Телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин.
"В Харькове временно нет эфирного телевизионного вещания. Украинское радио продолжает говорить на частотах 106,1 и 91,6 МГц", – написал он в facebook.
- Вечером 8 июня в Харькове раздался громкий взрыв. Об этом Эспрессо.TV сообщили местные жители.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.01
Покупка 34.01Продажа 34.93
-
EUR
Покупка 35.88Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное