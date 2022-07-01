В Харькове и области за сутки россияне убили 4 человека, еще 5 человек получили ранения
В течение суток российские оккупанты накрывали огнем районы Харькова и населенные пункты Харьковской области. Есть погибшие и раненые
Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Отмечается, что за последние сутки российская армия накрыла огнем Слободской район Харькова. Оккупанты нанесли ракетный удар со стороны Белгорода по Индустриальному району города. В результате обстрелов были повреждены промышленные здания. Пожар удалось ликвидировать.
Кроме того, захватчики били по населенным пунктам Изюмского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов. Обстрелами разрушены частные дома, хозяйственные постройки и производственные мощности. Пожарные ликвидировали несколько пожаров.
По данным ОГА, за сутки в Изюмском районе в результате обстрелов погибли 3 человека, еще двое получили взрывные травмы.
В Чугуевском районе погибла одна человек, еще один получил ранения.
Кроме того, в Харькове госпитализировали одного человека, еще одного раненого забрали скорымой в Харьковском районе.
Синегубов также сообщает, что на территории Харьковщины продолжаются активные боевые действия. В Харьковском направлении россияне обороняют занятые ими территории. В районе Изюма оккупанты перегруппировываются и пытаются улучшить свое тактическое положение, чтобы продолжить наступление в направлении Славянска.
"Наши военные готовы дать отпор любым попыткам врага вести наступление, продолжают наносить оккупантам существенные потери", - отмечает глава ОГА.
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