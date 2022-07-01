Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Отмечается, что за последние сутки российская армия накрыла огнем Слободской район Харькова. Оккупанты нанесли ракетный удар со стороны Белгорода по Индустриальному району города. В результате обстрелов были повреждены промышленные здания. Пожар удалось ликвидировать.

Кроме того, захватчики били по населенным пунктам Изюмского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов. Обстрелами разрушены частные дома, хозяйственные постройки и производственные мощности. Пожарные ликвидировали несколько пожаров.

По данным ОГА, за сутки в Изюмском районе в результате обстрелов погибли 3 человека, еще двое получили взрывные травмы.

В Чугуевском районе погибла одна человек, еще один получил ранения.

Кроме того, в Харькове госпитализировали одного человека, еще одного раненого забрали скорымой в Харьковском районе.

Синегубов также сообщает, что на территории Харьковщины продолжаются активные боевые действия. В Харьковском направлении россияне обороняют занятые ими территории. В районе Изюма оккупанты перегруппировываются и пытаются улучшить свое тактическое положение, чтобы продолжить наступление в направлении Славянска.

"Наши военные готовы дать отпор любым попыткам врага вести наступление, продолжают наносить оккупантам существенные потери", - отмечает глава ОГА.

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