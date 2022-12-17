В Харькове и области возобновлены электро- и водоснабжение после обстрелов 16 декабря

Об этом информировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Харьковский городской совет .

КП "Харьковводоканал" завершило работы по восстановлению водоснабжения во всех районах областного центра.

По словам директора предприятия Владлена Волкова, "водоснабжение абонентов происходит бесперебойно в полном объеме, но при отключении электроэнергии снова возможны ограничения и прекращение подачи воды".

Олег Синегубов написал, что электроснабжение возобновлено на всей территории области и города.

Напомним, во время массированного ракетного удара по Украине 16 декабря под поражением оказалась и Харьковщина: оккупанты били по территории области 10 ракетами комплекса С-300, еще 2 крылатые ракеты сбили силы ПВО. Сообщалось о нескольких попаданиях по критической инфраструктуре в Харькове и Чугуевском районе, весь областной центр остался без света.