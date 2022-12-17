В Харькове и области возобновлены электро- и водоснабжение после обстрелов 16 декабря
После массированного ракетного удара по Украине в Харькове полностью восстановлено электро- и водоснабжение, к сети также подключены все абоненты области
Об этом информировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Харьковский городской совет .
КП "Харьковводоканал" завершило работы по восстановлению водоснабжения во всех районах областного центра.
По словам директора предприятия Владлена Волкова, "водоснабжение абонентов происходит бесперебойно в полном объеме, но при отключении электроэнергии снова возможны ограничения и прекращение подачи воды".
Олег Синегубов написал, что электроснабжение возобновлено на всей территории области и города.
- Напомним, во время массированного ракетного удара по Украине 16 декабря под поражением оказалась и Харьковщина: оккупанты били по территории области 10 ракетами комплекса С-300, еще 2 крылатые ракеты сбили силы ПВО. Сообщалось о нескольких попаданиях по критической инфраструктуре в Харькове и Чугуевском районе, весь областной центр остался без света.
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